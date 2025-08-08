Çanakkale\'de Yangın Söndürme Mücadelesi

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.

"Şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok"

Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."