Çanakkale\'de Yangınla Mücadele

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki bozuk ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangına havadan 4 uçak, 4 helikopter ile havadan, karadan ise 30 arazöz, 4 dozer müdahale ediyor" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,