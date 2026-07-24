Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel A takımını değiştirmedi. Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu.
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu.
ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ'NİN GENEL BAŞKANI OLDU
Özgür Özel ve ekibi tarafından Yeni Parti'yi kurmak için hazırlanan başvuru belgeleri, İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Bu çerçevede Yeni Parti'ye geçmek için Özel dahil, 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
İstifaların ve başvurunun ardından, YENİ Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda Özgür Özel, oy birliği ile Genel Başkanlığına seçildi.
GRUP BAŞKANVEKİLLERİ AYNI KALDI
Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra A takımını da belirledi. Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu. 3 isim CHP'deyken de grup başkanvekiliydi.
YENİ PARTİ YDK ÜYELERİ
Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şöyle:
- Ahmet Tuna Soydemir
- Ali Güvenbaş
- Buse Batyar
- Bülent Yücetürk
- Deniz Orhon
- Emin Anıl Koç
- Emresan Dalveren
- Ezgi Rahime Taşdemir
- Gülsemin Kaya
- Işıl Name Evgin
- Kubilay Cem Baran Fırat
- Mehmet Hadimi Yakupoğlu
- Mete Doğukan Beyaz
- Ural Baysal
- Ziya Gökalp Koca
YENİ PARTİ PM ÜYELERİ
Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında seçilen Parti Meclisi üyeleri şöyle:
- Ahmet Tuncay Özkan
- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
- Ali Gökçek
- Aliye Timisi Ersever
- Aliye Coşar
- Asu Kaya
- Aşkın Genç
- Ayça Taşkent
- Ayhan Barut
- Aykut Kaya
- Aylin Yaman
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Barış Karadeniz
- Bekir Başevirgen
- Bilal Bilici
- Bülent Tezcan
- Cavit Arı
- Cemal Enginyurt
- Cumhur Uzun
- Deniz Yavuzyılmaz
- Deniz Yücel
- Doğan Demir
- Ednan Arslan
- Elvan Işık Gezmiş
- Ensar Aytekin
- Evrim Karakoz
- Evrim Rızvanoğlu Emir
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
- Fahri Özkan
- Fethi Açıkel
- Gamze Taşcier
- Gizem Özcan
- Gökçe Gökçen
- Hasan Öztürk
- Hikmet Yalım Halıcı
- İbrahim Arslan
- İsmail Atakan Ünver
- İsmet Güneşhan
- İzzet Akbulut
- Kayıhan Pala
- Mahmut Tanal
- Mehmet Tahtasız
- Mehmet Salih Uzun
- Melih Meriç
- Metin İlhan
- Murat Bakan
- Murat Çan
- Mustafa Erdem
- Mustafa Sarıgül
- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Mühip Kanko
- Nail Çiler
- Namık Tan
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Okan Konuralp
- Orhan Sümer
- Özgür Ceylan
- Gökan Zeybek
- Özgür Erdem İncesu
- Reşat Karagöz
- Servet Mullaoğlu
- Seyit Torun
- Sibel Suiçmez
- Suat Özçağdaş
- Süleyman Bülbül
- Süreyya Öneş Derici
- Şeref Arpacı
- Tahsin Ocaklı
- Talat Dinçer
- Talih Özcan
- Türkan Elçi
- Uğur Bayraktutan
- Ulaş Karasu
- Utku Çakırözer
- Ümit Özlale
- Yaşar Tüzün
- Yunus Emre
- Yüksel Taşkın
- Zeynel Emre
- Seda Kaya Ösen
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