Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi

Manisa Milletvekili Özgür Özel önderliğinde kurulan "Yeni Parti", resmiyet kazanarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın faaliyette bulunan siyasi partiler listesine dahil edildi.

90 MİLLETVEKİLİ KURUCULAR KURULUNDA YER ALDI

CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin Kurucular Kurulu’nda yer aldığı Yeni Parti, İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından vakit kaybetmeksizin hukuki statü kazandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi web sitesindeki "Siyasi Partiler" listesine işlenen kayıtlarda, partinin genel merkezi, adresi ve resmi kuruluş tarihi yer aldı.

SİYASETTE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Özgür Özel’in Genel Başkanlığında kurulan Yeni Parti'nin Yargıtay sistemine girmesiyle birlikte, Meclis'teki sandalye dağılımı ve siyaset dengeleri de baştan şekillendi. Resmiyet kazanan partinin önümüzdeki günlerde TBMM'de grup kurma çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.