Çanakkale'de yurt inşaatında toprak kayması, 2 yabancı işçi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de yurt inşaatında toprak kayması, 2 yabancı işçi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale\'de yurt inşaatında toprak kayması, 2 yabancı işçi kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesindeki inşaat halindeki öğrenci yurdunun önünde altyapı çalışması sırasında toprak kayması oldu. Vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan yabancı uyruklu 2 işçi kurtarılarak Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇANAKKALE'de, inşaatı devam eden öğrenci yurdunda altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu, vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan yabancı uyruklu 2 işçi kurtarıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde, inşaat halinde olan öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Bölgede yapılan alt yapı çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan olay sonucunda İran uyruklu Soheyl A. (33) ile Kioumars A.'nın (59) vücutlarının bir bölümü toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından ilk olarak Soheyl A. kurtarıldı. Daha sonra devam eden çalışmaların ardından saat 19.15 sıralarında Kioumars A. da topraktan bilinci açık olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMehmet Akif ErsoyDevlet HastanesiÇanakkaleİş KazasıKurtarma3. SayfaİnşaatGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 21:23:14. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de yurt inşaatında toprak kayması, 2 yabancı işçi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei