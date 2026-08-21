Çanakkale'de Zirai Alan Yangınına Müdahale
Lapseki'de çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor, söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Gökköy'deki meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Zirai Alan Yangınına Müdahale - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?