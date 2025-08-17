Çanakkale'deki Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
Çanakkale'deki Orman Yangını Devam Ediyor

Çanakkale\'deki Orman Yangını Devam Ediyor
17.08.2025 09:17
Gelibolu'daki orman yangını ikinci günde de sürüyor, 251 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini dile getiren Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın, tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

Gece boyunca 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

AA ekibi, yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntüledi.

"Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor"

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin gece boyunca devam ettiğini belirterek, "Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi alanın kuzey hattına girişler durduruldu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Gelibolu, Güvenlik, Eceabat, Güncel, Çevre, Yaşam

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Çanakkale'deki Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
