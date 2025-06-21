3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 14.20 sıralarında başlayan yangın; havadan 3 helikopter, 7 uçak, karadan ise 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman ve 20 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İpek YAVAŞ- Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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