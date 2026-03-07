Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı: Yeni Tema - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı: Yeni Tema

07.03.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasının belirlendiği bildirildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasının belirlendiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkanlıkça düzenlenen tören ve kutlamaları ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına 2018'den itibaren her yıl bir tema belirlendiği ifade edildi.

2018'de "Birileri Var", 2019'da "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020'de "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler", 2021'de"İstiklalden İstikbale Çanakkale", 2022'de "Bir Yanımız Hep Çanakkale", 2023'te "Ruhumuzda Var", 2024'te "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale", 2025'te "Yüz Onun", bu yıl da "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" olarak tespit edildiği duyuruldu.

18 Mart günü Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin 111. yılında "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasının kullanılacağının belirtildiği açıklamada, bu temanın, Çanakkale'de vatanı uğruna canını ortaya koyan bir milletin fedakarlığını ve o fedakarlıkla ebediyen dalgalanan ve dalgalanacak olan bayrağın hürriyetini ifade ettiği, 1915'te ortaya konulan eşsiz direniş yalnızca askeri bir başarı değil, milletin inancı, cesareti, dayanışması, fedakarlığı ve sarsılmaz iradesinin tarihe kazınmış nişanesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü anma programı, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecektir. Mehmetçiğin aziz hatırasını, manevi mirasını ve milli birlik ile beraberliğin harcı olan Çanakkale ruhunu kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla düzenlenecek törenlere ilişkin bilgi, belge, tasarım ve görsel materyaller, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla yüksek çözünürlüklü olarak www.18martetkinlikleri.com adresinden erişime sunulacaktır. 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasıyla hazırlanan kamu spotu da hafta boyunca ilgili mecralarda yayımlanacaktır."

Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, 18 Mart, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı: Yeni Tema - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İrem’in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 16:32:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı: Yeni Tema - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.