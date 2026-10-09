Çanakkale İl Müftülüğü etkinliğinde Conkbayırı Camisi ve 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı - Son Dakika
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Çanakkale İl Müftülüğü etkinliğinde Conkbayırı Camisi ve 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı

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Çanakkale İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya konuşmacı oldu, ardından Conkbayırı Camisi ve 4-6 yaş Kur'an kursu hizmete açıldı.

Çanakkale İl Müftülüğünce, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın konuşmacı olduğu "cami ve sosyal hayat" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, protokol üyeleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Ardından Conkbayırı Camisi ve 4-6 yaş Kur'an kursu hizmete açıldı.

Tören sonrası Vali Toraman ve katılımcılar camiyi ve Kur'an kursunu gezerek incelemelerde bulundular.

Kaynak: AA
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