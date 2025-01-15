Çanakkale Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
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Çanakkale Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Çanakkale Jandarma Komutanı \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları değerlendirdi.

15.01.2025 13:46
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Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ersin Aslan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Haber"de Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" fotoğraflarını seçen Aslan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı karesine oy verdi.

Aslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında günlük hayatın içinden çok canlı fotoğrafların yer aldığını belirterek, "Çok iyi bir seçim yapılmış. Günlük yaşantımızı yansıtıyor. Emeğinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Jandarma Komutanı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

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