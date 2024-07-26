Çanakkale Karaköy Göleti\'nde Son Aşamaya Gelindi

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy köyünde 2017'de yapımına başlayan Karaköy Göleti'nde gövde inşaatında sona yaklaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı sürdürülen gölet, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 9 bin 380 dekar zirai araziye su sağlayacak.

Ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 270 bin lira katkı verecek proje kapsamında inşa edilen gölet, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, 39 metre yüksekliğe ve 5 milyon 317 bin metreküp su depolama hacminde olacak.

Gövde hacmi 705 bin 553 metreküp olan gölet inşaatı tamamlandığında 9 bin 380 dekar zirai arazi suyla buluşacak.