Çanakkale Lapseki'de hastane yakınında devrilen traktörün 38 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika
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Çanakkale Lapseki'de hastane yakınında devrilen traktörün 38 yaşındaki sürücüsü öldü

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Çanakkale Lapseki\'de hastane yakınında devrilen traktörün 38 yaşındaki sürücüsü öldü
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Çanakkale Lapseki'de Devlet Hastanesi yakınlarında şarampole yuvarlanan traktörün 38 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Lapseki Devlet Hastanesi yakınlarında Volkan Yıldırım (38) idaresindeki 17 AJA 180 plakalı traktör şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahalede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Lapseki'de hastane yakınında devrilen traktörün 38 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika
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