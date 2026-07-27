Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Menderes’e geliyor - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Menderes’e geliyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Menderes’e geliyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6-7 Ağustos 2026'da Menderes'te olacak. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tüm vatandaşları müzeyi gezmeye davet etti.

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 6-7 Ağustos tarihlerinde Menderes'te olacak. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Mobil müze, Çanakkale'ye gidemeyen tüm vatandaşlarımıza tarihimizde yatan o ruhu anlama imkanı sunacak. Tüm vatandaşlarımıza bu müzeyi gezmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale ruhunu anlamak, daha çok vatandaşın bu duyguyu tatması amacıyla hayata geçirdiği gezici müze Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6-7 Ağustos 2026 tarihlerinde Menderes'te ziyaretçilerini kabul edecek.

Menderes Belediye binasının önünde yer alacak müze, 16.00-00.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

MÜZEDE NELER VAR?

Çanakkale Mobil Müzesi, Çanakkale Savaşı'na ait çeşitli materyalleri ve savaş objelerini içerisinde barındırıyor. Müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili videolar da mevcut. Müzenin tüm tasarımı, içerisinde yaratılan ambiyans, görsel ve sesler, savaşı en iyi şekilde anlamak için tasarlandı.

BAŞKAN ÇİÇEK'TEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çanakkale Mobil Müzesi tarihi anlamamamız açısında harika bir organizasyon. Bu vatan kolay kurulmadı. Çok büyük fedakarlıklar ve acılarla, milli ruhla bu vatanı savunduk. Bunu her vatandaşımızın anlaması çok önemli. Mobil müze Çanakkale'ye gidemeyen tüm vatandaşlarımıza tarihimizde yatan o ruhu anlama imkanı sunacak. Tüm vatandaşlarımıza bu müzeyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Birlikte Çanakkale destanını daha iyi anlayalım ve tarihimizi en iyi şekilde öğrenelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bize bu deneyimi yaşatacak organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Menderes’e geliyor - Son Dakika

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