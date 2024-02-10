Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4. folklorik deve güreşi yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4. folklorik deve güreşi yapıldı

Çanakkale\'nin Biga ilçesinde 4. folklorik deve güreşi yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen etkinlikte Marmara ve Ege bölgelerinden 150'nin üzerinde deve kıran kırana mücadele etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, değerleri yaşatmak için destek verdiklerini belirtti.

10.02.2024 18:55
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4. folklorik deve güreşi yapıldı.

Pekmezli köy meydanında düzenlenen etkinlikte Marmara ve Ege bölgelerinden 150'nin üzerinde deve güreşti.

Kıran kırana mücadelede develer, birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük güç harcadı. Zaman zaman kilitlenen develeri ayırmak için görevliler uzun uğraşlar verdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AA muhabirine, değerleri yaşatmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu kültürlerin yaşatılması için Biga Belediyesi olarak destek verdiklerini belirten Erdoğan, burada 150'nin üzerinde devenin gösteri sunduğunu ifade etti. ???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4. folklorik deve güreşi yapıldı - Son Dakika
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