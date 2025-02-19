Çanakkale\'nin Biga İlçesinde Kar Yağışı Başladı

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Camialan köyünde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Biga ilçesine bağlı Camialan köyü, başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Evlerin çatıları, ağaçların dalları ve yollar karla kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Çanakkale İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde bekletildiği bildirildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,