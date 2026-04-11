"Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi", Muratpaşa'da Kapılarını Açıyor - Son Dakika
"Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi", Muratpaşa'da Kapılarını Açıyor

11.04.2026 10:17  Güncelleme: 11:50
Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale Zaferi anısına hazırlanan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni ASSİM'de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Müze, 13-25 Nisan tarihleri arasında açık olacak.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni ASSİM'de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'nin kapılarını, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) açıyor. Açılış töreni, 14 Nisan Salı günü saat 11.00'de ASSİM yanında yer alan etkinlik çadırında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan ve Çanakkale ruhunu yansıtan savaş malzemeleri sergilenecek. Çanakkale Zaferi'nin hafızalarda canlı tutulmasını ve tarihi bilinç oluşturulmasını hedefleyen gezici müze, 13-25 Nisan günleri arasında ziyaret edilebilecek. Müze, hafta içi 14.30 -18.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Kaynak: ANKA

Çanakkale Zaferi, Etkinlikler, Muratpaşa, Çanakkale, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi', Muratpaşa'da Kapılarını Açıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
SON DAKİKA: "Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi", Muratpaşa'da Kapılarını Açıyor - Son Dakika
