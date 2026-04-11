"Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi", Muratpaşa'da Kapılarını Açıyor

Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'nin kapılarını, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) açıyor. Açılış töreni, 14 Nisan Salı günü saat 11.00'de ASSİM yanında yer alan etkinlik çadırında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan ve Çanakkale ruhunu yansıtan savaş malzemeleri sergilenecek. Çanakkale Zaferi'nin hafızalarda canlı tutulmasını ve tarihi bilinç oluşturulmasını hedefleyen gezici müze, 13-25 Nisan günleri arasında ziyaret edilebilecek. Müze, hafta içi 14.30 -18.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.