Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümünde Anma Töreni

ANTALYA'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, şehit kabirleri ziyaret edildi.

Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kuvvet komutanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Tören şehitlik anıtına çelenk sunumlarıyla başladı. Katılanlar saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı sırasında havaya 3 el saygı atışı yapıldı. Vali Şahin, şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Şahin deftere şunları yazdı:

"Bu toprakları bize vatan kılan, siz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sizlerin fedakarlığıyla yükselen Cumhuriyetimizi, aynı inanç ve sorumlulukla yarınlara taşımaya kararlıyız. Türkiye yüzyılını sizlerden aldığımız ilhamla inşa ederken, emanetiniz olan cennet yurdumuzu milletçe birlik ve beraberlik içinde daha güçlü kılma azmini taşıyoruz. Ay yıldızımızın ışığı yolumuzu aydınlattığı müddetçe aziz hatıranız yüreğimizde yaşayacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve dua okundu. Törenin ardından Vali Şahin ve katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua okudu.