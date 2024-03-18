18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'cu yıldönümü nedeniyle Gelibolu'da düzenlenen törenlerde, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, şehitlik ziyaret edildi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törenlere kaymakam, askeri yetkililer, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

18.03.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'cu yıldönümü nedeniyle Gelibolu'da törenler düzenlendi.

Şehitleri anma ve Çanakkale zaferini kutlama törenlerinin ilki 2. Kolordu komutanlığı karargah binası önündeki Atatürk anıtında başladı. Saat 09.00 sularında Gelibolu kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve belediye başkanı Mustafa Özacar tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Günün ikinci töreni ise, Gelibolu şehitliğinde saygı atışı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Şehitlik defterinin Kaymakam Bekir Abacı tarafından imzalanmasından sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinden sonra şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Mezarlar Kaymakam Bekir Abacı, 18'ci Mekanize Piyade Tugay komutanı Tuğgeneral Mustafa Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve törene katılanlar tarafından gezilerek karanfil bırakıldı. Toplu fotoğrafın çekilmesi ile buradaki törende sona erdi.

Günün son töreni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren şiirin okunmasının ardından tiyatral gösteri, koro eşliğinde türküler ve zeybek gösterisi gerçekleştirildi ve ödül töreni ile anma ve kutlamalar sona erdi.

Buradaki törenlere kaymakam Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay komutanı Tuğgeneral Mustafa Öztürk, belediye başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, 18 Mart, Tören, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri - Son Dakika

  • Antalya'da Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı
    13:31 Antalya'da Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı

    Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki göçmenler ile bir göçmen kaçakçısı da yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu
    13:31 Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan saha olayları Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya'da AS gazetesi, Türkiye'deki skandalı duyururken, İngiltere'de Daily Mail gazetesi şiddet sahnelerine dikkat çekti. Portekiz'de A Bola gazetesi, kaosun yaşandığı maçı aktarırken, Alman Bild gazetesi taraftarlarla oyuncu kavgasını vurguladı. İtalya'da Tuttosport gazetesi ise Fenerbahçe oyuncularına yapılan saldırıyı anlattı.

  • Manisa takımları BAL 4. Grup'ta galibiyetlerle haftayı tamamladı
    13:30 Manisa takımları BAL 4. Grup'ta galibiyetlerle haftayı tamamladı

    Manisa takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Yunusemre Belediyespor hükmen galip gelirken, Manisa 1965 SK da Asarlıkspor'u yendi.

  • Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi
    13:28 Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

    Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

  • 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı
    13:28 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı

    18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:56 Kadıköy’de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı Kadıköy'de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:41 1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı +1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:27:56. #1.13#
SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement