Çanakkale Valisi Aktaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi Aktaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi Aktaş\'tan 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığı ilan etmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının 105. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu ve gururunun yaşandığını belirtti.

19.05.2024 11:38
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığı ilan etmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının 105. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu ve gururunun yaşandığını belirtti.

Vali Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"105 yıl önce istiklalimiz ve istikbalimizi korumak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde esareti kabul etmeyen, hürriyetten vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesi, Türkiye Yüzyılı'nda da yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizin dönüm noktası olan bugünü gençlere armağan etmiş olup bu meşaleyi sonsuza kadar yakacak emaneti sonsuza kadar taşıyacak olan gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi Aktaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Valisi Aktaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika
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