Çanakkale Valisi İlhami Aktaş\'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, Türkiye'nin modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart'ın, Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

Toplumun sağlığı için büyük bir özveri ile çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının, sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında çok önemli ve ağır sorumluluklar üstlendiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da her gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Ülkemizde de sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerimiz ileri tıbbi cihazlarla donatılarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal bir vazifeyi büyük bir özveri ile ifa eden hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."