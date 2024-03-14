Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Aktaş, mesajında, Türkiye'nin modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart'ın, Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.
Toplumun sağlığı için büyük bir özveri ile çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının, sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında çok önemli ve ağır sorumluluklar üstlendiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da her gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Ülkemizde de sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerimiz ileri tıbbi cihazlarla donatılarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal bir vazifeyi büyük bir özveri ile ifa eden hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir takı dükkanında meydana gelen olayda, hırsızlar 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri çaldı. Dükkana gelen şahıs ve yanına çağırdığı arkadaşı, işletme sahibiyle konuşurken biri dikkatini dağıtırken diğeri hızlı bir şekilde zinciri çaldı. Hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi. Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti. Bu kararın ardından mücadelenin hakemi de bitiş düdüğünü çaldı. Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni Z.B'nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B'nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından Z.B'nin yakalandığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 437 konut satışı yapılmıştı. Ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleşti.
19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 20-26 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Futbolcular, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Milli takım, Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak ve birinci olarak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanma hedefliyor.
Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen 'Engelli Araçları Teslim Töreni'nde 59 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Kaya, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde meşalelerle karşılandı. Kaya, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum müdürleriyle işbirliği içerisinde yapılacak yatırımları görüştü.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında dilencilere yönelik çalışma yaparken bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce kaçması kameralara yansıdı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında yapılacak mücadele çalışmaları ve toplumsal farkındalık oluşturma hedeflendi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tramvay hatları güzergahı boyunca risk oluşturan ağaçların dallarını budama çalışması yaptı. Bu sayede tramvay seferleri aksamadan devam etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?