BAKAN YUMAKLI: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te çıkan orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Yangınlarına Kontrol - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?