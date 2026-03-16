Çanakkale Zaferi'ne Hazırlık Provası Yapıldı

16.03.2026 13:58
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin provası yapıldı.

Şehitler Abidesi'nde tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provada, 2. Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı.

Prova kapsamında Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tören alanında incelemelerde bulundu.

Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler de provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinliklerinin hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Tören alanında son provaların yapıldığını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yıl olduğu gibi 111'inci yıl dönümünde de o büyük zaferi, o büyük kahramanları yine hatırlayacağız. Büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çanakkale'yi geçilmez yapanları, o büyük komutanları, Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı, Cevat Paşa'mızı, Selahattin Adil Beyler'i, Seyit Onbaşı'yı, Ezineli Yahya Çavuş'u, Bigalı Mehmet Çavuş'u ve o büyük askerleri, o büyük insanları yine hayırla yad edeceğiz. Millet olarak o büyük zaferi kutlayacağız. Bir kez daha bu toprakları bize vatan yapanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları hayırla anacağız ve onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha dünyaya ilan edeceğiz. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük hatıraya, o büyük kahramanların hatıralarına dünya durdukça her daim sahip çıkacağız."

Kaynak: AA

