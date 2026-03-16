Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı Anılıyor

16.03.2026 16:57
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan mesajında, Çanakkale'de verilen mücadelenin Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin bir askeri başarı olmanın yanında bir milletin özgürlük ve bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Bundan 111 yıl önce Çanakkale'de sergilenen o büyük direniş, sadece bir askeri başarı değil, bir milletin hürriyet sevdasının tüm dünyaya ilanıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve Mehmetçiğin sarsılmaz vatan sevgisiyle yazılan bu destan, bugün özgürce yaşadığımız Cumhuriyet'imizin en sağlam temelidir."

Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Advertisement
