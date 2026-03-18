Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı Kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Göktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"'Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor.' Çanakkale, bir milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği yerdir. Anadolu'nun dört bir yanından gelen vatan evlatları, verdikleri destansı mücadeleyle bu toprakların asla teslim alınamayacağını tarihe nakşetmiştir. Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutlu mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum."