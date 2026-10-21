Canan Sezer huzurevi sakinleriyle buluştu, Havsa'da gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Canan Sezer huzurevi sakinleriyle buluştu, Havsa'da gıda denetimleri sürüyor

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Canan Sezer huzurevi sakinleriyle buluştu, Havsa\'da gıda denetimleri sürüyor
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Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, huzurevinde kalan yaşlılarla Vali Konağı'nda buluşarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçede gıda güvenliği ve hayvan sağlığına yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, huzurevinde kalan yaşlılarla Vali Konağı'nda bir araya geldi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, buluşmada yaşlılarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Açıklamada, "Büyüklerimizin gönüllerine dokunmak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak ve hayatlarına sevgiyle eşlik etmek bizler için büyük mutluluktur." ifadelerine yer verildi.

Havsa'da gıda denetimleri ile hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda güvenliğinin sağlanması ve hayvan sağlığının korunması amacıyla denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol ekipleri ilçede faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetim gerçekleştiriyor.

Denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu, üretim ve depolama alanlarının hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ile etiket bilgileri ve izlenebilirlik süreçleri kontrol ediliyor.

Müdürlüğün hayvan sağlığı ekipleri de hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Veteriner hekimler ve teknik personel tarafından hayvancılık işletmelerinde hastalıklara karşı koruyucu amaçlı kan alma işlemleri ve rutin sağlık kontrolleri yapılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Ekipler ayrıca yeni doğan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpeleme işlemlerini yürütüyor.

Kaynak: AA
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