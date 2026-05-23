Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'den Kurban Bayramı Mesajı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Büyük ve güçlü bir aile olmanın bilinciyle, her bir hemşehrimizin yüzü gülsün, bayram sevincimiz evlerden taşsın diye sevgiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Candan Başkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Tekirdağlı hemşehrilerim, yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadığımız, sevgiyi ve ekmeğimizi paylaştığımız bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye ulaştığı kutsal günlerdir. Bizler de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, büyük ve güçlü bir aile olmanın bilinciyle, her bir hemşehrimizin yüzü gülsün, bayram sevincimiz evlerden taşsın diye sevgiyle çalışmaya devam ediyoruz."

Bu bayramda da paylaşmanın asaletini, yardımlaşmanın huzurunu hep birlikte yaşayacak; elimizin ulaştığı, sesimizin duyulduğu her yere sevgi ve kardeşlik köprüleri kuracağız. Değerli hemşehrilerim, bayram süresince sizlerin huzuru, güvenliği ve konforu için tüm ekiplerimizle sahada ve görevinizin başında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Tekirdağlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve bolluk getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."