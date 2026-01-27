Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Malkara İlçesini Ziyaret Etti

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, haftanın ilk gününde mesaisini Malkara ilçesine ayırdı. Gün boyu süren program kapsamında esnaftan muhtarlara, oda temsilcilerinden vatandaşlara kadar ilçenin farklı kesimleriyle bir araya gelen Yüceer, devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceledi, Malkara'nın çehresini değiştirecek projeler için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Malkara programında Yüceer'e, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk de eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan ziyaretlerde ilçenin ihtiyaçları ele alınırken, ortak akıl ve iş birliği vurgusu öne çıktı.

Programına, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u makamında ziyaret ederek başlayan Yüceer, ilçede devam eden ve planlanan kamu yatırımları ile belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından CHP Malkara İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Yüceer, partililerle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

İlçenin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunan meslek odalarını da ziyaret eden Yüceer, geçen günlerde Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na seçilen Aykut Yeniceli ve yönetimiyle görüşerek, ulaşım hizmetlerinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Malkara Madeni Eşya ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Salih Engin'i de ziyaret eden Yüceer, güven tazeleyen yönetime başarı dileklerini iletti.

Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil ile yapılan görüşmede ise hayvancılık ve üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alınarak, kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin süreceği vurgulandı.

"Esnafımızla buluştuk, muhtarlarımızla istişare ettik ve projelerimizi sahada inceledik"

Yüceer, Malkara Muhtarlar Derneği'nde Dernek Başkanı Ender Çeşme ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi. Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirten Yüceer, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ü makamında ziyaret eden Yüceer, Büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki işbirliğini güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından teknik ekiplerle birlikte saha incelemelerine katılan Yüceer, kent meydanı, yapımı planlanan modern kreş ile ilçeye kazandırılması planlanan yeşil alanlar ve park alanlarında incelemelerde bulunarak projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında semt pazarını ve çarşı esnafını da ziyaret eden Yüceer, esnafla sohbet ederek 'hayırlı işler' diledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Günün sonunda Malkara programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Malkara'ya yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Haftanın ilk gününü Malkara'mıza ayırdık. İlçemizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini yerinde dinledik. Esnafımızla buluştuk, muhtarlarımızla istişare ettik ve projelerimizi sahada inceledik. Modern kreşten sosyal yaşam alanlarına kadar Malkara'nın yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımızı en kısa sürede hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyemizin desteği ve ilçe belediyemizle tam uyum içinde, Malkara'mız için çalışmaya devam edeceğiz."