Çandır Fasulyesi Hasadı, Konyaaltı Belediye Başkanı'nın Katılımıyla Gerçekleşti

03.11.2025 16:34
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çandır fasulyesi hasadına katılarak, üretimin iki katına çıktığını ve fasulyenin coğrafi işaret başvuru sürecinde olduğunu söyledi. Kotan, fasulyeyi dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, her yıl gerçekleştirilen Çandır fasulyesi hasadına katılarak, işçilerle birlikte ürün topladı. Hasatta konuşan Kotan, "Göreve geldiğimizden bu yana üretim iki katına çıktı. Amacımız Çandır fasulyemizi tüm dünyaya tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak. Bir buçuk yılda bu amacımıza eriştiğimizi düşünüyorum" dedi.

Kotan, Yarbaşçandır Mahallesi'nde mülkiyeti Konyaaltı Belediyesi'ne ait 5 dönümlük alanda üretilen Çandır fasulyesinin hasadını işçilerle birlikte yaptı. Kotan, hasat sırasında işçilerle sohbet etti, içecek ikramında bulundu.

Coğrafi işaret başvuru sürecindeki Çandır fasulyesinin önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Kotan, Konyaaltı'nın değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Kotan, hasadı yapılan fasulyelerin bir kısmının şenliklerde kullanılacağını bir diğer kısmının ise tohumluk olarak çiftçiye dağıtılacağını aktardı.

"Burada 1 tona yakın fasulye elde edeceğiz"

Hasada ilişkin konuşan Kotan, "Bu yıl hasada ilk defa ben de eşlik ediyorum. 5 bin 200 metrekarelik bir alandayız. Burada 1 tona yakın fasulye elde edeceğiz. Fasulyelerimizin bir kısmını tohumluk olarak kullanacak, bir kısmını şenliklerimizde kullanacak, bir kısmını da çiftçimize vereceğiz. O yüzden buradaki hasadımız önemli" ifadelerini kullandı.

"Göreve geldiğimizden bu yana üretim 2 katına çıktı"

Üretimin her yıl arttığını vurgulayan Kotan, "Göreve geldiğimizden bu yana üretim iki katına çıktı. Amacımız, Çandır Fasulyemizi tüm dünyaya tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak. Bir buçuk yılda bu amacımıza eriştiğimizi düşünüyorum. Bu bizim için çok önemli. Çandır Fasulyesi Şenliği'ni, Yarbaşçandır Yaylası'na taşıdığımızdan beri restoranlarımız Çandır fasulyesini daha çok kullanmak istiyorlar. Talep olunca üretim de artmaya başlamış. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ekonomik değeri daha da artacak"

Çandır fasulyesinin coğrafi işaret başvuru süreci konusuna değinen Kotan, "Bölgesel olarak üretilen ürünlerdeki en önemli tespit Coğrafi İşaret. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışma sayesinde Akdeniz Üniversitesi ile birlikte başvurularımızı tamamladık. En kısa sürede Coğrafi İşareti almayı bekliyoruz. Coğrafi işareti alınca da fasulyemizin üretimi daha kaliteli ve standartlar çerçevesinde olacak. Ekonomik değeri daha da artacak" dedi.

Hasada katılan Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Abdullah Harmankaya ise şunları söyledi:

"Gelen misafirler, fasulyenin nerede yetiştiğini ve nasıl olduğunu öğrendiler"

"Yarbaşçandır Mahallesi fasulyesi ile meşhur. İlk defa bir Belediye Başkanı hasat döneminde bizlerle beraber oldu. Cem Başkanımız şenliği yaylamıza taşıdı. Daha önce şenlik HayatPark'ta olurdu. Gelen misafirler, fasulyenin nerede yetiştiğini ve nasıl olduğunu öğrendiler. Bununla beraber gelir de arttı. Fasulye üretimimiz 500 kilo iken 1 tona çıktı. Konyaaltı sadece sahilden ibaret değil. Cem Başkanımızın fasulye hasadında bulunması bizim için çok önemli. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

