Canik Belediyesi Kurbanlık Pazarında Kontrol ve Denetimlerini Sürdürdü - Son Dakika
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Canik Belediyesi Kurbanlık Pazarında Kontrol ve Denetimlerini Sürdürdü

Canik Belediyesi, ilçedeki kurbanlık pazarında kontrol ve denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, satıcılarla görüşerek kurban pazarına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti. Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na küpe ve pasaporta sahip olmayan kurbanlıkların girişine izin verilmediği ve satışların veteriner hekimlerin gözetiminde gerçekleştiği ifade edildi. Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığı ve pazarın temizlik ve alan kontrollerinin özenle yapıldığı vurgulandı.

12.06.2024 17:11
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Canik Belediyesi, kurbanlık pazarında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kurbanlık pazarındaki denetime katıldı.

Burada satıcılarla görüşen Sandıkçı, kurban pazarına yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na küpe ve pasaporta sahip olmayan kurbanlıkların girişine müsaade etmediklerini belirten Sandıkçı, satışların Canik Belediyesi veteriner hekimleri gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Sandıkçı, "Kurbanlık satış yerlerinde denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Veteriner hekimlerimiz satışa sunulan kurbanlık hayvanların kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekiplerimizin gözetiminde satışların gerçekleştirildiği pazarımızın, temizlik ve alan kontrollerine özveriyle devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canik Belediyesi Kurbanlık Pazarında Kontrol ve Denetimlerini Sürdürdü - Son Dakika

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