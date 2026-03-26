Canik\'te Evlenecek Çiftlere 20 Bin Lira Destek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek ve evlilik öncesi eğitim verilecek.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek sağlanması ve çiftlere evlilik öncesi aile okulu eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından imzalandı.

Aile kurumunun önemine yönelik toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlayan destek programı kapsamında, evlenecek çiftlere nikah ücret desteği ve ev eşyası desteği de sunulacak.

Sandıkçı, sosyal belediyecilik alanında ailelerin, öğrencilerin ve evlilik hazırlığı yapan gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Güçlü aile yapısının güçlü toplum anlamına geldiğini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri hayata geçiriyor, ailelerimizin ve aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan gençlerimizin bütçelerine destek olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Canik'imizde evlenecek olan dar gelirli çiftlerimize 20 bin Türk lirası destek sağlıyoruz. Destek programımız çerçevesinde ayrıca çiftlerimizi evlilik öncesi aile okulu eğitimiyle buluşturacağız. 20 bin Türk lirası destek programımızla birlikte evlenecek olan çiftlerimizin nikah işlemlerini tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeye, ayrıca dar gelirli çiftlerimize ev eşyası desteği sağlamaya devam ediyoruz."

Protokol imza törenine, Canik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Musa Öncül de katıldı.

Kaynak: AA

Canik Belediyesi, Evlilik, Samsun, Güncel, Canik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:42:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.