Canik'te Ramazan Sofraları Kuruluyor

Canik Belediyesinin Can Sofrası'nın, ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye tarafından ilçede Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırı kurulacağı belirtildi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yönelik sosyal destekleri ramazan ayı boyunca sürdürecek Canik Belediyesinin Can Sofrası'nda 90 liralık iftar menüsü ve sabit fiyat uygulamasıyla vatandaşları ağırlamaya devam edeceği aktarılan açıklamada, "Canik Şehr-i Ramazan Serüveni çerçevesinde düzenleyeceğimiz etkinlikler ve programlarla vatandaşlar, ramazanın manevi atmosferinde buluşmayı sürdürecek. Can Sofrası'nın haftalık iftar menülerine ve Canik Şehr-i Ramazan Serüveni'nin haftalık etkinlik programına Canik Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.