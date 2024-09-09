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Canını hiçe saydı, motosikleti yatarak böyle sürdü

ELAZIĞ - Elazığ'da motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı ve koruyucu elbisesi olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.