Çankaya Belediye Başkanı Güner, Dikmen Muhtarlarıyla Toplandı

Güncel

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Dikmen bölgesi muhtarlarıyla buluştu. Mürsel Uluç Çankaya Evi'nde gerçekleşen toplantıda muhtarlar, Başkan Güner'e mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi.

Başkan Güner, ilçede bulunan 123 mahalledeki muhtarlarla 'ortak akıl' toplantılarına devam ediyor. Son olarak Dikmen'de görev yapan muhtarlarla Mürsel Uluç Çankaya Evi'nde bir araya gelen Başkan Güner, bölge hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e, Başkan Yardımcısı Tutku Kurt Bayyurt, Fen İşleri Müdürü Mahmut Okan Ünlü, Park ve Bahçeler Müdürü Turan Akyol, Temizlik İşleri Müdürü Ali Rıza Taşğın, Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Köse ve Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'dan oluşan bürokratlar eşlik etti. Müdürlerin yanı sıra toplantıya, Yol ve Asfalt Sorumlusu Ozan Can Ercan, Yapı Sanatlar Bölüm Sorumlusu Gürsel Civan, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Fatih Yeşilyurt ve Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Paki Kılavuz da katıldı.

Mahallelerin temizliği, asfalt, yol, kaldırım, merdiven, parklar, kentsel dönüşüm çalışmaları, altyapı sorunları, çevre düzenlemeleri, sokak hayvanları, atıkların bertarafı ve geri dönüşümü gibi başlıkların konuşulduğu toplantıda Başkan Güner, muhtarların taleplerini tek tek dinledi ve not aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ ve elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluk alanına giren konularda gerekli desteğin ve iş birliğinin sağlanması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Güner, "Yaz döneminde okul tadilatları yaptık, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini çekti, inisiyatif aldık, onların desteği olmadan mesleki eğitim ve hobi kurslarını ilk kez kendi imkanlarımızla açtık. Benzer konularda ne olursa olsun yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Göreve geldiği dönemde en çok temizlikle ilgili sıkıntılar olduğunu dile getiren ve kısa zamanda çözüme ulaştırdıklarını belirten Başkan Güner, şöyle devam etti:

"En çok temizlikle ilgili sıkıntı vardı. Bunların çoğu çöp konteynerlerinin eski olması, toplanma sıklığı, araç döngüsünün dağılımından kaynaklı sorunlardı. Şu an hem konteynerlerde dönüşüm başlattık, hem de araçlarımızda. 3 bin civarı konteyner aldık. 300'e yakını da sizin mahallelerinize takviye edilmiş durumda. Dönüşüm sırasında biraz aksaklık oldu. Ama sıkıntıları çözmüş olduk. Diğer konu ise ilaçlama. Bu bahara girerken eksiklerimizi gidermiş olarak süreci yöneteceğiz. Hem çim biçimi hem ilaçlama eş zamanlı gerçekleşecek. Geri dönüşüm kutularını da önümüzdeki dönemde çoğaltacağız. Yürüyüş yolları ile ilgili taleplerle alakalı takviyelerde bulunacağız. 500'ün üzerinde parkın bakım onarım ve aydınlatmasıyla ilgili olarak yenileme çalışmaları gerçekleştireceğiz."

Başkan Güner, pazar yerleri, Çankaya evleri ve kreşlerle ilgili olarak gelecek dönem stratejik planlarda yer alan çalışmalar olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"2025 yılı planlarımız arasına pazar yeri kapama ve kreş yapımını ekledik"

"Stratejik plan eldeki mali koşullara göre hazırlanıyor ve eğer öngördüğümüz imkanlar el verirse, önümüzdeki yıl ekonomide bir düzelme olursa; planda yazanlardan daha da fazlasını yapmak isteriz. 2025 yılı planlarımız arasına pazar yeri kapama ve kreş yapımını ekledik, gerçekleştirebiliriz gibi duruyor. Yapı maliyetlerinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Bu maliyetleri karşılama noktasında dile getirdiğimiz konuyu plan dahilinde dikkate alacağımızı ve önceleyeceğimizi bilmenizi isterim."

Başkan Güner, muhtarların sosyal tesis talepleriyle ilgili olarak Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ve Kültür Merkezi inşaatının devam ettiğini aktararak, "Yeni yatırımları peyderpey gerçekleştireceğiz. Yüzme havuzu, kreş, pazar yerlerinin üstünün kapanması gibi planları bizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kemer sıkmanın neticesinde ekonomi düzeldikçe kolaydan zor olana doğru çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Barınağımızı her zaman ziyaret edebilirsiniz"

Sokak hayvanları meselesiyle ilgili şikayet olan yerlerde barınağa alım yapıldığını kaydeden Başkan Güner, barınak koşullarının gayet iyi durumda olduğunu dile getirerek, "Barınağımızı her zaman ziyaret edebilirsiniz. Temizliğinden yuvaların ısıtılmasına, hayvanların doğru ve yeterli beslenmelerine kadar her noktayı düşünüyoruz" diye konuştu.