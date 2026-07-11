(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurt dışı dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye hizmet binalarında arama ve incelemeler yapılırken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltılar yapıldı.
Yurt dışından dönen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
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