Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Savcılık Sorgusunda "Gizli Tanık" Beyanları Soruldu… Güner: "Usulsüzlük Değil, Kamu Yararı Var" - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Savcılık Sorgusunda "Gizli Tanık" Beyanları Soruldu… Güner: "Usulsüzlük Değil, Kamu Yararı Var"

14.07.2026 20:51  Güncelleme: 21:52
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Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, savcılık ifadesinde ihale süreçlerine ilişkin suçlamaları reddetti. İptal edilen ihalelerin ardından belediyenin milyonlarca lira kamu yararı sağladığını belirten Güner, gizli tanık ifadelerinin iftira olduğunu söyledi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e, savcılık ifadesinde, gizli tanık ifadeleri soruldu. Güner, suçlamaları reddetti. İhale süreçleriyle doğrudan bir ilgisi olmadığını belirten Güner, iptal edilen ihalelerin ardından yapılan yeni süreçlerde belediyenin milyonlarca liralık kamu yararı elde ettiğini ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in savcılık ifadesi tamamlandı.

Ankara Adliyesi'ndek savcılık sorgusunda Güner'e, belediyenin temizlik ihalelerindeki gecikmeler, iptal kararları, şirket yetkilileriyle ilişkiler, HTS kayıtları ve gizli tanık beyanları soruldu.

Müşteki şirketin ihalelerdeki usulsüzlük iddialarına yanıt veren Güner, 2024/1152731 ihale kayıt numaralı açık ihalede yaşanan gecikmenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şantiye tahsis işlemleri ile kendisinden önce planlanan konteyner alım sürecinden kaynaklandığını belirtti.

Çöp toplama işlerinin aksamaması için mecburen pazarlık usulüyle 2 aylık geçici ihaleler yapıldığını anlatan Güner, ihalelerin iptali ve maliyet tablosuna dair şu bilgileri verdi:

"İptal edilen ihaleden 2 ay önce gerçekleştirilen ihale aylık 22.000.000 TL bedelle sonuçlanmıştır. İptal edilen ihalenin yaklaşık maliyeti aylık 26.500.000 TL, sonuç bedeli ise 26.383.000 TL olmuştur. Kırım oranı yüzde 0.71 olduğu için rekabet sağlanamamış ve ihale makul gerekçeyle iptal edilmiştir. İptal kararının ardından yapılan ihalede bedel 21.950.000 TL'ye, bir sonraki ihalede ise 23.805.000 TL'ye gerilemiştir. Sonraki tüm ihaleler bu iptal edilen bedelden aylık 4-5 milyon TL daha düşük sonuçla neticelenmiştir. Dolayısıyla bir kamu zararı bulunmamakta, aksine kamu yararı vardır."

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Dosyadaki gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve soyut nitelikte olduğunu belirten Güner, "Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Emre Doğan isimli şahıs partiden arkadaşımdır. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırız. Çankaya Belediyesinde Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır... Emre Doğan bahsedildiği üzere belediyemizde bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır" diye konuştu.

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Güner'in müdafi Avukat Deniz Aksoy, savcılık makamının henüz hiçbir maddi delil toplamadan sadece soyut gizli tanık ifadesiyle gözaltı işlemi yaptığını savundu. Aksoy, "Müvekkilin de belirttiği üzere ihalenin yapılışı sürecinde ve iptali sürecinde hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. Yargılanması için izin alınması gerektiği halde soruşturmanın başına örgüt ve rüşvet iddiası koyup adeta soruşturma izni alınmaktan kaçınılmıştır. Müvekkile örgüt ve rüşvet ile ilgili hiçbir soru sorulmamış ve iddia yöneltilmemiştir" dedi.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Savcılık Sorgusunda 'Gizli Tanık' Beyanları Soruldu… Güner: 'Usulsüzlük Değil, Kamu Yararı Var' - Son Dakika

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