Çankaya Belediye Başkanı Ramazan Ayının İlk İftarını Vatandaşlarla Birlikte Çadırda Yaptı

20.02.2026 13:35  Güncelleme: 14:39
Çankaya Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarını Cebeci, Türközü ve Öveçler Huzur Mahallesi’nde kurduğu iftar çadırlarında vatandaşlarla birlikte yaptı. Belediye, Kızılay’da 2 ayrı noktada iftar çorbası ikramında bulunurken, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemekle ilk gün programını tamamladı.

Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Ramazan ayının ilk iftarında gazilerimiz ve şehit ailelerimizle aynı sofrada buluştuk; dayanışmayı, umudu ve sevgiyi hep birlikte büyüttük. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İlk iftar Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde

Başkent'in kalbi Çankaya'da ramazan ayının ilk iftar programı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Şehit aileleri ve gazilerin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Güner, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Güner, Ramazan ayının paylaşma, hatırlama ve sahip çıkma ayı olduğuna dikkat çekerek, şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını, belediye olarak her zaman ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Güner, "Ramazan ayının ilk iftarında gazilerimiz ve şehit ailelerimizle aynı sofrada buluştuk; dayanışmayı, umudu ve sevgiyi hep birlikte büyüttük. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi aynı sofrada orucunu açtı. İlk lokmalar alınırken hem hüzün hem de gurur hakim oldu. Belediye Başkanı Güner, davetlilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. İftar programında yapılan duaların ardından katılımcılar, organizasyonun Ramazan'ın ruhuna yakışan anlamlı buluşmanın kendileri için ayrı bir değer taşıdığını dile getirdi.

3 semtte çadır kuruldu

Çankaya Belediyesi, ilçenin 3 farklı noktasında kurduğu iftar çadırlarıyla binlerce Çankayalı ile dayanışma gösterdi. Cebeci Camii önü, Türközü ve Öveçler Huzur Mahallesi'nde kurulan çadırlarda vatandaşlar ilk iftarını yaptı. Çankaya Belediyesi, iftara yetişemeyen Başkentliler için Başkanlık Binası önünde ve Güvenpark'ta iftar çorbası ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Kızılay, Çankaya, Güncel, İftar, Son Dakika

