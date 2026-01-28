Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, "Fındıkkıran" Balesine Ev Sahipliği Yaptı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, klasik balenin ölümsüz eserlerinden Fındıkkıran'a ev sahipliği yaptı. Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncularının performansıyla sahnelenen bale gösterisini, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de izledi.

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde sahnelenen Fındıkkıran balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve bale sanatçılarının etkileyici performanslarıyla, Çaykovski'nin eşsiz müziği ve masalsı anlatımı eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösteriye, Güner'in yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen katıldı.

Oyun öncesinde konuşan Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan, Atatürk Sanat Merkezi'nin kültür-sanat yaşamı açısından önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu merkez, Ankara'nın kültür sanat yaşamına kalıcı bir dinamizm kazandıracak"

"Kültür hayatımıza değer katacak önemli bir mekanda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini yakın zamanda üstlenmiş biri olarak bu güzel gecede sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Atatürk sanat merkezi yalnızca bir yapı değil, çağdaş Türkiye'nin sanatla yükselme idealinin ortak bir kültür bilincinin ve güçlü bir iradenin somut ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü bu merkezin varlık sebebini ve taşıdığı ruhu en yalın biçimde anlatmaktadır. Ankara'nın kültür hayatına kazandırılan bu değerli merkez, sanatla kurduğumuz o hayati bağı daha da güçlendirecek sanatı toplumun her kesimi için vazgeçilmez kılacak yeni bir soluk olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi olarak bizler sanatı sınırları aşan insanları, ortak bir duygu ve estetik zeminde buluşturan evrensel bir dil olarak görüyoruz. Atatürk Sanat Merkezi bu evrensel dilin en güçlü şekilde yankı bulacağı önemli bir buluşma noktası olacaktır. Sahne sanatlarının en nitelikli örneklerine ev sahipliği yapacak bu merkez, yerel değerlerimizle dünya sanat mirasını aynı sahnede buluşturarak Ankara'nın kültür sanat yaşamına kalıcı bir dinamizm kazandıracaktır. Sözlerimi bitirmeden önce başta Çankaya Belediyesi olmak üzere, burada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Atatürk Sanat Merkezi'nin ülkemize ve sanat camiamıza hayırlı olmasını diliyor ve sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Gösterinin sonunda sahneye çıkan Başkan Güner, sanatçılara teşekkür çiçeği takdim etti. Takdim sırasında konuşan Güner, şunları söyledi:

"Bu salondaki ilk bale temsiliydi ama devamı gelecek"

"Böyle büyük ve ihtişamlı yapılar içi layıkıyla doldurmadığında soğuk ve sıradan beton yığınlarından ibarettirler. Hepimizin içini ısıtan Ankara Devlet Opera ve Balesi'ne, orkestramıza, sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu salondaki ilk bale temsiliydi ama devamı gelecek. Değerli iş birliği için; Ankaramıza, Çankayamıza, sanat yaşamımıza değer katacağına inandığım bu değerli iş birliğimizde en az bizim kadar emeği olan Kültür Bakanlığımıza, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüze bilhassa Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu, önceki Genel Müdürümüz Tan Sağtürk ve çiçeği burnunda yeni Genel Müdürümüz Sayın Barış Salcan'a yürekten teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyorum. En büyük teşekkürü de bugün bu salonu dolduran ve bundan sonra da bizi yalnız bırakmayacağına inandığım siz değerli konuklarımıza ediyorum, iyi ki varsınız."