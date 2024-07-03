Çankaya Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını Ahlatlıbel'de yayınlıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını Ahlatlıbel'de yayınlıyor

Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 tur maçlarını Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla buluşturuyor. A Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi kutlandı.

03.07.2024 11:50
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 tur heyecanını Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla buluşturdu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de vatandaşlarla birlikte izlediği maçta, A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na F Grubu'ndan katılarak son 16'ya kalan Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1'lik bir skorla mağlup ederek EURO 2024 çeyrek finaline adını yazdıran Türkiye'nin bir sonraki turda rakibi, Hollanda oldu.

Parkı dolduran binlerce kişi, milli takımın zaferini, DJ performansı eşliğinde dans ederek ve meşaleler yakarak kutladı.

Maçı izlemeye gelenler arasında Belediye Başkan Hüseyin Can Güner'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları İrfan Alkan, Aydın Özsoy ve meclis üyeleri de yer aldı. Karşılaşmadan önce Çankayalılarla buluşarak sohbet eden Başkan Güner, onların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Final maçı Ahlatlıbel'de

Takımın 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'deki çeyrek final maçı da yine Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gösterilecek. Yarı final maçları ise 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde oynanacak.

Belediye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tüm maçlarını, 14 Temmuz'a kadar dev ekranlarında yayınlamayı sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını Ahlatlıbel'de yayınlıyor - Son Dakika

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