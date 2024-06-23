Çankaya Belediyesi, Dünya Müzik Günü'nü Konserlerle Kutladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Dünya Müzik Günü'nü Konserlerle Kutladı

Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlediği konserlerle kutladı. Çankayalılar, müzik dolu bir akşam geçirerek amatör sanatçıların performanslarına eşlik etti.

23.06.2024 10:59
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlediği konserlerle kutladı.

Çankaya Belediyesi müziğe gönül vermiş amatör sanatçıları Dünya Müzik Günü'nde Çankayalılarla buluşturdu. Çankayalılar, dün Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, müzik dolu bir akşam geçirdi.

Dünya Müzik Günü'nü müzik tınıları eşliğinde kutlayan Çankayalılar, Dj performansı sonrasında Grup Sonat, Grup Naturel ve Grup Nedjima'nın seslendirdiği güzel şarkılara eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Dünya Müzik Günü'nü Konserlerle Kutladı - Son Dakika

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