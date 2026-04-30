Çankaya Belediyesi Gönüllüleri "Çabuk", Yangınla Mücadele Kapasitesini Güçlendirdi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Arama Kurtarma ekibi "ÇABUK" gönüllüleri, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele eğitimine katıldı.

Çankaya Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi ÇABUK gönüllüleri, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı eğitmenlerince yangınlara karşı bilinçli, hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesini artırmaya yönelik eğitimden geçti.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ÇABUK, Ankara Bölge Müdürlüğü'nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kapsamlı programda; yangınlara karşı bilinçli, hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesini geliştirdi. Teorik eğitimlerde gönüllüler; yangın davranışları, ilk müdahale teknikleri, ekip koordinasyonu ve kriz yönetimi gibi kritik başlıklarda bilgi sahibi oldu.