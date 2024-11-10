Çankaya Belediyesi, Kore Gazisi Baran'ı Anıtkabir'e Götürdü

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 94 yaşındaki Kore gazisi Şerafettin Baran'ı Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'e götürdü. Baran, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

Çankaya Belediyesi, 94 yaşındaki Kore gazisi Şerafettin Baran'ın Anıtkabir ziyaretine destek oldu. Ölümünün 86'cı yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetini sunmak isteyen Baran'a Çankaya Belediyesi eşlik etti. Belediye sağlık ekipleri, Kore gazisini ambulansla evinden alarak Anıtkabir'e götürdü.

Gazi Baran, Anıtkabir ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. 7'den 70'e vatandaşların fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği Baran, vatandaşların sevgi gösterileri arasında Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Gazi Baran ileri yaşına rağmen Ata'nın huzuruna yürüyerek çıktı. Mozole önünde saygı duruşunda bulunan Baran, çiçek bıraktı ve dua etti.

"Atatürk memleket için çalışan bir insandı, ebediyen unutulmaz"

Kore'de çavuş olarak 1 yıl kaldığını belirten gazi Şerafettin Baran, bugünleri Atatürk'e borçlu olduğumuzu dile getirerek, "Atatürk memleket için çalışan bir insandı, ebediyen unutulmaz. Ülkenin dört bir yanını düşman sarmışken O'nun sayesinde kurtulduk. Dedelerimiz o savaşlarda şehit düştü. Bizler görmedik ama sonuçlarını yaşadık. Memleketimiz yoksuldu, şimdiki gibi değildi. Ayağımıza giymeye ayakkabı bulamıyorduk. O devirler O'nun sayesinde geçti. Atatürk ebedi unutulmaz" dedi.

Şerafettin Baran, destekleri için Çankaya Belediyesi'ne teşekkür etti. Baran, Anıtkabir ziyaretinin ardından görevli personel tarafından evine bırakıldı.