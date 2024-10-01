Çankaya Belediyesi, Meslek Edindirme Kurslarına Devam Edecek - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Meslek Edindirme Kurslarına Devam Edecek

Çankaya Belediyesi, Meslek Edindirme Kurslarına Devam Edecek

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri nedeniyle açılmayacak meslek edindirme kurslarının belediye imkanlarıyla sürdürüleceğini duyurdu.

01.10.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle Çankaya Halk Eğitim Merkezi tarafından belediyenin Çankaya Evleri'nde verilen meslek edindirme kurslarının bu yıl açılmayacağını bildirdiğini ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" dedi. Güner, bu kursları belediyenin imkanlarıyla sürdüreceklerini belirtti.

Hüseyin Can Güner, yaptığı açıklamada, 20 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı Çankaya Halk Eğitim Merkezi tarafından, Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Evleri'nde meslek edindirme, hobi, kişisel gelişim kursları düzenlendiğini belirtti. Her yıl eylül ayı itibarıyla açılan kurslar için bu yıl yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını bildiren Güner, "Uzun süren görüşmeler sonunda Bakanlık tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl kursların açılmayacağı belirtilmiştir" ifadesini kullandı.

Güner, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her yıl eylül ayı itibarıyla kayıtları başlayan ve yıl boyu iki dönem halinde Çankayalılara eğitim olanağı sunan kurslarımızı yurttaşlarımızın meslek edinmeleri, sosyal anlamda desteklenmeleri açısından önemsiyor ve tasarrufun eğitimden yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2024-2025 döneminde kursları tümüyle belediyemizin imkanlarıyla sürdüreceğimizi, Çankayalıları asla bu kurslardan mahrum bırakmayacağımızı belirtiliyor, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini de bu tutumlarının gözden geçirmeye davet ediyoruz."

Güner, kurslarla ilgili ayrıntılı kayıt ve program takviminin ayrıca duyurulacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Meslek Edindirme Kurslarına Devam Edecek - Son Dakika

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