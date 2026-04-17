Çankaya Belediyesi, 23 Nisan'ı Gün Boyu Sürecek Etkinlikler ile Kutlayacak

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kent genelinde gün boyu sürecek etkinliklerle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM açılışının 106'ncı yılını dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. İlçeyi bayraklarla donatan belediye, 23 Nisan coşkusunu konserler, etkinlikler ve bando gösterileriyle tüm kente yayacak. Kutlamalar sabah saat 10.00'da Çayyolu Atapark'ta başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak resmi törenin ardından Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ve Çankaya Gençlik Bandosu sahne alacak. Saat 11.00'de ise Kızılay Zafer Anıtı'nda resmi tören kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirilecek.

Çocuklar etkinliklerinin merkezi Kuğulu Park ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Program, saat 12.00'de Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde devam edecek. Çankaya Gençlik Bandosu'nun performansı ve halk dansları gösterileriyle Kızılay'da bayram coşkusu yaşanacak. 14.30'da Bahçelievler 7. Cadde'de gerçekleştirilecek kortejde Çankaya Gençlik Bandosu marşlarla vatandaşların bayram sevincine ortak olacak. Çocuklara yönelik etkinliklerin merkezi ise 14.00 itibariyle Kuğulu Park ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı olacak. İllüzyon, jonglör, zumba kids, balon ve bubble show gibi sahne gösterilerinin yanı sıra masal kahramanları, palyaçolar, tahta bacak, yüz boyama ve balon dağıtımı gibi etkinlikler çocuklarla buluşacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ise 16.20'de Çankaya Gençlik Bandosu sahne alacak.

Başkan Hüseyin Can Güner de katılacak

Günün bir diğer etkinliği ise Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "1000 Çocuk Korosu" programı olacak. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri, Atatürk Sanat Merkezi'nde saat 15.30'da Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla gerçekleşecek. Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi'nde eğitim alan çocuklar; marşların yanı sıra çeşitli şarkılar ve halk türküleri seslendirerek bayram coşkusunu sahneye taşıyacak.