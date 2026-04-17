Çankaya Belediyesi, 23 Nisan'ı Gün Boyu Sürecek Etkinlikler ile Kutlayacak
Çankaya Belediyesi, 23 Nisan'ı Gün Boyu Sürecek Etkinlikler ile Kutlayacak

17.04.2026 10:45  Güncelleme: 11:39
Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Gün boyu sürecek kutlamalarda konserler, halk dansları ve çocuklar için özel etkinlikler yer alacak.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kent genelinde gün boyu sürecek etkinliklerle kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM açılışının 106'ncı yılını dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. İlçeyi bayraklarla donatan belediye, 23 Nisan coşkusunu konserler, etkinlikler ve bando gösterileriyle tüm kente yayacak. Kutlamalar sabah saat 10.00'da Çayyolu Atapark'ta başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak resmi törenin ardından Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ve Çankaya Gençlik Bandosu sahne alacak. Saat 11.00'de ise Kızılay Zafer Anıtı'nda resmi tören kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirilecek.

Çocuklar etkinliklerinin merkezi Kuğulu Park ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Program, saat 12.00'de Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde devam edecek. Çankaya Gençlik Bandosu'nun performansı ve halk dansları gösterileriyle Kızılay'da bayram coşkusu yaşanacak. 14.30'da Bahçelievler 7. Cadde'de gerçekleştirilecek kortejde Çankaya Gençlik Bandosu marşlarla vatandaşların bayram sevincine ortak olacak. Çocuklara yönelik etkinliklerin merkezi ise 14.00 itibariyle Kuğulu Park ve  Ahlatlıbel Atatürk Parkı olacak. İllüzyon, jonglör, zumba kids, balon ve bubble show gibi sahne gösterilerinin yanı sıra masal kahramanları, palyaçolar, tahta bacak, yüz boyama ve balon dağıtımı gibi etkinlikler çocuklarla buluşacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ise 16.20'de Çankaya Gençlik Bandosu sahne alacak.

Başkan Hüseyin Can Güner de katılacak

Günün bir diğer etkinliği ise Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "1000 Çocuk Korosu" programı olacak. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri, Atatürk Sanat Merkezi'nde saat 15.30'da Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla gerçekleşecek. Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi'nde eğitim alan çocuklar; marşların yanı sıra çeşitli şarkılar ve halk türküleri seslendirerek bayram coşkusunu sahneye taşıyacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
