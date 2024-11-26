Çankaya Belediyesi'nden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası'nda 25 Kasım'ın önemini vurgulamak amacıyla panel düzenlenirken, Kuğulu Park'ta kadınlar 6284 sayılı yasaya dikkat çekmek için boyama yaptı.

Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü hafta boyunca birbirinden anlamlı etkinliklerle kutladı. Etkinlik programı, 20 Kasım'da kadınların hayatın her alanında var olduğunu vurgulamak için TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Futsal Dostluk Maçı" ile başladı. Çankaya Belediyesi'nin kadın çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve CHP Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin "Şiddete ve Nefrete İnat Yaşasın Hayat" sloganıyla mücadele ettiği maçta, sporun birleştirici gücüyle her alanda eşitlik vurgusu yapıldı.

Kadınlar Kuğulu Park'ta mücadelelerini resmetti

Kuğulu Park'ta da 25 Kasım'da, 6284 ya da "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" olarak bilinen yasanın uygulanmasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kadınlar, "Vazgeçmiyoruz" yazılı tuval üzerinde kadın portrelerinden oluşan "6284" rakamlarını boyadı. 6284 sayılı yasanın koruyucu-önleyici tedbirlerle birlikte her yönüyle uygulanması ve bir devlet politikası haline getirilmesi için mücadelelerini resmeden kadınlar, temel insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı süreçlerin hayata geçirilmesi taleplerini yineledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli

25 Kasım'da düzenlenen son etkinlik ise Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent Konseyi iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli oldu. Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda düzenlenen panel, Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cemal Taluğ kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Etkinlik, Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sibel Alp'ın açılış konuşmasıyla başladı. Artan göç hareketi ve şiddet dalgasına karşılık kadınların her alanda eşitlik, adalet ve dayanışma talepleri olduğunun altını çizen Alp, "Nasıl bir kent istiyoruz?" sorusu ile yerel yönetimlerde şiddete karşı mücadele basamaklarının neler olabileceğine dikkat çekti. Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayriye Erbaş ve BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü (2003-2009) Prof. Dr. Yakın Ertürk ise global, bölgesel ve yerel ölçekte yükselen kadına yönelik şiddet istatistiklerini değerlendirerek Türkiye'de kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.