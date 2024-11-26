Çankaya Belediyesi'nden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi'nden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler

Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek kadınların haklarına dair farkındalık oluşturmayı hedefledi. Futsal maçları, boyama etkinlikleri ve paneller ile kadınların desteklenmesi konusunda mesajlar verildi.

26.11.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası'nda 25 Kasım'ın önemini vurgulamak amacıyla panel düzenlenirken, Kuğulu Park'ta kadınlar 6284 sayılı yasaya dikkat çekmek için boyama yaptı.

Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü hafta boyunca birbirinden anlamlı etkinliklerle kutladı. Etkinlik programı, 20 Kasım'da kadınların hayatın her alanında var olduğunu vurgulamak için TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Futsal Dostluk Maçı" ile başladı. Çankaya Belediyesi'nin kadın çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve CHP Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin "Şiddete ve Nefrete İnat Yaşasın Hayat" sloganıyla mücadele ettiği maçta, sporun birleştirici gücüyle her alanda eşitlik vurgusu yapıldı.

Kadınlar Kuğulu Park'ta mücadelelerini resmetti

Kuğulu Park'ta da 25 Kasım'da, 6284 ya da "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" olarak bilinen yasanın uygulanmasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kadınlar, "Vazgeçmiyoruz" yazılı tuval üzerinde kadın portrelerinden oluşan "6284" rakamlarını boyadı. 6284 sayılı yasanın koruyucu-önleyici tedbirlerle birlikte her yönüyle uygulanması ve bir devlet politikası haline getirilmesi için mücadelelerini resmeden kadınlar, temel insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı süreçlerin hayata geçirilmesi taleplerini yineledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli

25 Kasım'da düzenlenen son etkinlik ise Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent Konseyi iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli oldu. Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda düzenlenen panel, Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cemal Taluğ kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Etkinlik, Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sibel Alp'ın açılış konuşmasıyla başladı. Artan göç hareketi ve şiddet dalgasına karşılık kadınların her alanda eşitlik, adalet ve dayanışma talepleri olduğunun altını çizen Alp, "Nasıl bir kent istiyoruz?" sorusu ile yerel yönetimlerde şiddete karşı mücadele basamaklarının neler olabileceğine dikkat çekti. Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayriye Erbaş ve BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü (2003-2009) Prof. Dr. Yakın Ertürk ise global, bölgesel ve yerel ölçekte yükselen kadına yönelik şiddet istatistiklerini değerlendirerek Türkiye'de kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Çankaya, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:31:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.