Çankaya Belediyesi'nden 76 Genç Barista Mezuniyet Töreni

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin "Barista Eğitimi Mesleki Programı"nı başarıyla tamamlayan 76 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. Genç baristalara sertifikalarını, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner verdi.

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nin düzenlediği ve yoğun ilgi gören istihdam garantili mesleki eğitim kursları mezun vermeye devam ediyor. Arabica Coffee House iş birliğiyle düzenlenen 2025 yılı dönemi Barista Eğitimi Mesleki Programı'nı başarıyla tamamlayan 76 öğrenci de mezun oldu.

Kahve sektörüne ilgi duyan gençler, teorik ve pratik eğitimlerle dolu 159 saatlik yoğun bir programın ardından belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Genç baristalara, Barista Eğitimi Katılım Sertifikaları'nı, Başkan Güner verdi.

Törende konuşan Güner, son bir yılda Çankaya Belediyesi olarak bireylerin işgücüne katılımını sağlamak ve desteklemek amacıyla birçok eğitim programını hayata geçirdiklerini söyledi. Güner, "Bugün burada, bir emeğin, bir çabanın ve çok kıymetli bir yolculuğun sonuna değil, aslında yepyeni bir başlangıcına tanıklık ediyoruz. Bu eğitimi, sadece kahve yapmakla ilgili bir kurs olarak değil; kahveye duyduğumuz saygının ve bu alandaki bilgiye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak görüyoruz. Arabica Coffee House iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu programın önümüzdeki dönemde de başarıyla ve yoğun ilgiyle devam edeceğine inanıyorum" dedi.

"Yolunuz açık, kahveniz taze, umutlarınız daim olsun"

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nin özellikle son bir yılda pek çok başarılı programa imza attığını kaydeden Güner, "İş ve İstihdam Büromuzun yoğun gayretleriyle, 2024–2025 yıllarında toplamda 351 kişiye mesleki eğitim, 105 kişiye ise hobi eğitimi verdik. Bu eğitimlerin sonucunda tam 233 kişinin istihdamını sağlamak bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Son olarak Barista programından hemen önce başlattığımız ve yine çok yoğun ilgi gören Eczane Destek Personel eğitiminden de 68 genç öğrencimizi mezun ettik. İstihdamlarına katkı sağladık. Gençlerimizin; eğitim hayatlarını desteklemek, teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak, hayallerine ulaşmak, ailelerine katkı sunmak gibi anlamlı amaçlarla bu programlara katıldıklarını görmek, bizlere her zaman ilham veriyor. Mezuniyetinizin ardından sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Yolunuz açık, kahveniz taze, umutlarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Çankaya'ya teşekkür

Törene katılan Arabica Coffee House Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Yalçın da destekleri için Çankaya Belediyesi'ne teşekkür etti. Yalçın, "Arabica olarak özellikle bir AR-GE ve girişim firmasıyız. Arka planda pek çok girişime imza atıyoruz. Bunlardan biri de sektöre, sadece kendimize değil, nitelikli istihdam sağlamasına yönelik projelerdir. Çankaya Belediyesi'yle birlikte yürüttüğümüz bu başarılı çalışmadır" dedi.

Kursiyerlikten, kendi işine oradan eğitmenliğe

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan barista programının eğitmeni Halil Miran Milli ise yıllardır programı başarıyla yürüten Çankaya Belediyesi'ne teşekkür etti. Kendisinin üç yıl önce aynı programdan mezun olup sertifikasını aldığını söyleyen Milli, üç yıl sonunda hem kendi işinin sahibi olduğunu hem de mezun olduğu programda eğitmen olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.