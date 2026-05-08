(ANKARA) - Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Çankaya Evleri Bahar Pikniği, renkli görüntülere sahne oldu. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, belediye bünyesindeki 27 Çankaya Evi'nden kursiyerler bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi'nin kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına katılan Çankaya Evleri kursiyerleri, Bahar Pikniği'nde buluştu. Müzik, dans ve çeşitli aktivitelerle renklenen etkinlikte katılımcılar hem moral depoladı hem de keyifli vakit geçirdi. Pikniğe, Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı da eşiyle katıldı. Etkinlik kapsamında kursiyerler ağaç dallarına renkli kurdeleler bağlayarak dileklerini diledi.

HALAYLAR VE OYUN HAVALARIYLA BAHAR COŞKUSU

Gün boyunca düzenlenen eğlenceler, dans gösterileri ve sahne performansları büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde roman havası ve oyun havalarıyla eğlenirken hep birlikte halay çekerek baharın gelişini coşkuyla kutladı. Kursiyerler hazırladıkları yiyeceklerle piknik yaparken, Çankaya Belediyesi'nin ikram aracı da vatandaşlara çay ve su servisi yaptı.