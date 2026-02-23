Çankaya'da 300 Bahçıvan Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
Çankaya'da 300 Bahçıvan Sertifikalarını Aldı

23.02.2026 09:50
Çankaya Belediyesi'nin bahçıvanlık eğitimini tamamlayan 300 kursiyere sertifikaları, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle verildi. Eğitime katılan kursiyerler, doğal yöntemlerle sebze üretiminden iç mekan bitkileri yetiştirilmesine kadar birçok konuda bilgi aldı.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin bahçıvanlık eğitimini başarıyla tamamlayan 300 kursiyer, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Çankaya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve vatandaşlara kendi bahçelerinde bitki yetiştirmelerine olanak sunduğu bahçıvanlık eğitimi, üç haftanın ardından tamamlandı. Teorik eğitimin yanı sıra pratik bahçıvanlık eğitimine katılan ve 40 saatin sonunda birer bahçıvan adayı olan vatandaşlara sertifikaları Yılmaz Güney Sahnesi'nde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.

Bahçıvanlık eğitimlerinde doğal yöntemlerle sebze üretiminden iç mekan bitkilerinin yetiştirilmesine yağmur hasadından meyve ağaçlarında budamaya kadar birçok konuda ayrıntılı bilgi alan kursiyerler eğitmenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

