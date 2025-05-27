Çankaya Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Destek: Turan Erol Sanat Ödülleri Başvuruları Başlıyor

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Prof. Dr. Turan Erol'un anısını yaşatmak ve genç sanatçıların üretimlerine destek olmak amacıyla bu yıl ilk kez Turan Erol Sanat Ödülleri yarışması düzenliyor. Başvurular, 1 Haziran – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında, 'www.turanerol.com' adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.

Türk sanat tarihinin önemli ismi, sanatçı ve akademisyen kimliğiyle birçok kuşağa ilham veren Prof. Dr. Turan Erol'un anısını yaşatmak ve genç sanatçıların üretimlerine destek olmak amacıyla Çankaya Belediyesi bu yıl ilk kez Turan Erol Sanat Ödülleri yarışması düzenliyor. Türk sanatına, özgün bir iz bırakan Prof. Dr. Erol'un düşünsel ve estetik mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen ödül, aynı zamanda genç sanatçıların görünürlüğünü artırmayı ve çağdaş sanat ortamına yeni isimler kazandırmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, ?Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, ?Elif Erol Demirbağ, İbrahim Karaoğlu, Yalçın Gökçebağ ve Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen gibi sanat dünyasının saygın isimlerinden oluşan 7 kişilik seçici kurulun yer alacağı Turan Erol Sanat Ödülleri ile Çankaya Belediyesi genç sanatçıları destekleyecek.

Başvurular 1 Haziran'da başlıyor

Çankaya Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenecek yarışmanın başvurularını, 1 Haziran'da almaya başlayacak. Genç sanatçılar, başvurularını, 1 Ekim 2025'e kadar, 'www.turanerol.com' adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecek.

Turan Erol Sanat Ödülü'ne başvuru koşulları ise şöyle sıralandı:

-Yarışmaya yalnızca 40 yaşını geçmemiş, T.C. vatandaşı sanatçılar katılabilir.

-?Her sanatçı yarışmaya yalnızca daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış bir (1) eseriyle başvurabilir.

-?Yarışmaya yalnızca tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve karışık teknikle yapılmış eserler kabul edilir. Kağıt üzerine yapılan ya da cam ile çerçevelenmiş eserler değerlendirmeye alınmayacak.

-?Eser boyutları en az 80 cm, en fazla 150 cm olmalıdır.

-?Konu serbesttir.

-Ödüle layık görülen sanatçılar, sonraki yıllarda tekrar yarışmaya katılamaz.