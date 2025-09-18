Çankaya Belediyesi'nden Kadınlar İçin Hareketlilik Etkinliği

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) kapsamında kadınlar için özel bir etkinlik düzenledi. Bu yıl "Herkes için Hareketlilik", temasıyla bir dizi etkinliğin düzenlendiği haftada kadınlar, hem hareketlilik hem de farkındalık için pedal çevirdi.

Çankaya Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana her yıl 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 2025 yılının ilk etkinliğine, Anıt Park'ta ev sahipliği yaptı. Her hafta çarşamba, Ankara'nın farklı rotalarında Pedallayan Kadınlar, bu kez Anıtpark'tan Kuğulupark'a kentsel hareketlilik için pedal çevirdi.

Herkes için hareketlilik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SKUP Türkiye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) organizasyonunda düzenlenen etkinlikler, belediyeler ve vatandaşlar aracılığıyla sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"Herkes için Hareketlilik (Mobility for Everyone)" olarak belirlenen bu yılın teması ise geliri, konumu, cinsiyeti veya yetileri ne olursa olsun herkes için ulaşılabilir, erişilebilir, uygun maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşıma dikkat çekiyor.